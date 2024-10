I gatti battono i bambini in un gioco di associazioni tra immagini e parole: lo studio che sorprende (Di domenica 27 ottobre 2024) I gatti riescono ad associare tra loro immagini e parole più velocemente dei bambini e senza alcun addestramento o premio. Significa che ci ascoltano più di quanto immaginiamo, o di quanto lascino intravedere. Fanpage.it - I gatti battono i bambini in un gioco di associazioni tra immagini e parole: lo studio che sorprende Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Iriescono ad associare tra loropiù velocemente deie senza alcun addestramento o premio. Significa che ci ascoltano più di quantoamo, o di quanto lascino intravedere.

