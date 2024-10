Highlights Olimpia Milano-Napoli 89-82: basket Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli Highlights della partita tra Olimpia Milano e Napoli, finita 89-82. Il match, valido per la quinta giornata di Serie A 2024/2025, si dimostra combattuta nel corso del primo tempo, mentre sul finale i padroni di casa salgono in cattedra. Nel VIDEO, i migliori canestri e le azioni chiave della partita giocata all’Unipol Forum: Highlights Olimpia Milano-Napoli 89-82: basket Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Glidella partita tra, finita 89-82. Il match, valido per la quinta giornata di, si dimostra combattuta nel corso del primo tempo, mentre sul finale i padroni di casa salgono in cattedra. Nel, i migliori canestri e le azioni chiave della partita giocata all’Unipol Forum:89-82:) SportFace.

