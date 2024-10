Graziani: «Inter-Juventus, Inzaghi ha una fortuna dalla sua! Un consiglio a Guida» (Di domenica 27 ottobre 2024) L’atteso giorno di Inter-Juventus è finalmente arrivato. Francesco Graziani esprime il proprio pare sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi e Thiago Motta. Poi un consiglio anche all’arbitro Marco Guida. ALTERNATIVE – Francesco Graziani, ospite dell’edizione odierna di SportMediaset, commenta una precisa scelta di Simone Inzaghi per Inter-Juventus: «Piotr Zielinski in regia? La scelta di Simone Inzaghi mi convince perché i suoi sono tutti giocatori funzionali a quel tipo di gioco. Se non sta bene Kristjan Asllani, che era il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu, ecco che può giocare anche Zielinski, senza alcun problema. Potrebbe mettere anche Nicolò Barella ma non credo possa rendere di più in quel ruolo rispetto a quando gioca da mezz’ala. L’Inter ha la fortuna di avere due squadre e delle alternative importantissime in ogni ruolo. Inter-news.it - Graziani: «Inter-Juventus, Inzaghi ha una fortuna dalla sua! Un consiglio a Guida» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L’atteso giorno diè finalmente arrivato. Francescoesprime il proprio pare sulle scelte di formazione di Simonee Thiago Motta. Poi unanche all’arbitro Marco. ALTERNATIVE – Francesco, ospite dell’edizione odierna di SportMediaset, commenta una precisa scelta di Simoneper: «Piotr Zielinski in regia? La scelta di Simonemi convince perché i suoi sono tutti giocatori funzionali a quel tipo di gioco. Se non sta bene Kristjan Asllani, che era il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu, ecco che può giocare anche Zielinski, senza alcun problema. Potrebbe mettere anche Nicolò Barella ma non credo possa rendere di più in quel ruolo rispetto a quando gioca da mezz’ala. L’ha ladi avere due squadre e delle alternative importantissime in ogni ruolo.

