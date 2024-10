Isaechia.it - Grande Fratello, Alessandro Zarino sul comportamento di Shaila Gatta: “Me l’aspettavo. Lei deve primeggiare, non guarda in faccia a nessuno!”

(Di domenica 27 ottobre 2024), ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, ha raccontato dei dettagli sulla sua relazione con, alla quale è stato legato fino allo scorso anno. Ai microfoni di Non Succederà Più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli su Radio Radio,ha spiegato il motivo che li ha spinti a lasciarsi e cosa è avvenuto dopo. Ha dunque ribadito quanto dichiarato in una recente intervista rilasciata a Di Più Tv. Non sarei arrivato a parlare di una relazione vecchia ma quando ti viene chiestoEssendo le sue ultime relazioni esposte al pubblico si crea un po’ di confusione. E’ brutto quando si generalizza, non c’è stato mai nulla di quello che ha detto, almeno nella nostra relazione.