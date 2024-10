Genova, donna muore dopo aver mangiato funghi: ricoverato il fidanzato (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una donna di 44 anni è morta questa mattina a Propata, nel genovese, a causa di un'intossicazione da L'articolo Genova, donna muore dopo aver mangiato funghi: ricoverato il fidanzato proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Genova, donna muore dopo aver mangiato funghi: ricoverato il fidanzato Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unadi 44 anni è morta questa mattina a Propata, nel genovese, a causa di un'intossicazione da L'articoloilproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

