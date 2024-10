Biccy.it - Friedman ammette lo scontro a Ballando e tira in ballo una conduttrice

(Di domenica 27 ottobre 2024) Una settimana fa Davide Maggio in una diretta Instagram ha rivelato che Alanavrebbe avuto unoviolento con una donna della redazione dicon le Stelle. Secondo il giornalista la Rai avrebbe anche mandato una lettera di richiamo: “Dietro le quinte c’è stato un durocon una donna dello staff. Parlo di una cosa seria, grave, di cose delicate. Me l’hanno riferito più persone che erano lì, sono dei testimoni. Hanno chiesto che lui fosse allontanato. Adesso servirebbero dei chiarimenti in merito a quello che è successo“. Negli ultimi giorni del caso si sono occupate diverse testate e anche Striscia la Notizia, che ha dedicato vari servizi a questonel backstage della trasmissione di Milly Carlucci.loin diretta acon le Stelle: “Chiedo scusa a questa persona”.