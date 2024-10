Ilfattoquotidiano.it - Feltri sul Nove: “Sangiuliano e Giuli due ca**oni come dice Sallusti? No, io li ho assunti a Libero, erano bravi. Poi sono stati colpiti dalla sfiga”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Alessandro, direttore del Giornale, ha fatto una sintesi degli scandali che hanno portato alle dimissioni Gennaroe che ora stanno investendo il neo ministro della Cultura, Alessandro: “due giornalisti che hanno fatto i giornalisti molto bene pensando di essere dei ministri. Poi quandodiventati ministri simessi a fare i giornalisti. Pensano di essere dei freelance, che non devono rispondere a nessuno, che non devono prendere delle cautele,siamo noi giornalisti, cioè, sostanzialmente dei ‘‘”. Quindisarebbero due? Per Vittorio, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio, no,solo “ti” nel senso di sfortunati.