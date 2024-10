Eleonora Giorgi a Verissimo con i figli: “A gennaio la cura sperimentale” | Video Mediaset (Di domenica 27 ottobre 2024) Eleonora Giorgi a Verissimo con i figli ha aggiornato Silvia Toffanin – visibilmente commossa – sulle sue condizioni di salute. La Giorgi ha detto che ora ha un ciclo di chemio veramente pesante. Ogni 14 giorni deve sottoporsi a un trattamento e poi per 12 giorni non si sente affatto bene e deve lottare e costringersi a mangiare qualcosa. La Giorgi ha poi aggiunto: “A gennaio la cura sperimentale“. Ecco il Video Mediaset Superguidatv.it - Eleonora Giorgi a Verissimo con i figli: “A gennaio la cura sperimentale” | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 27 ottobre 2024)con iha aggiornato Silvia Toffanin – visibilmente commossa – sulle sue condizioni di salute. Laha detto che ora ha un ciclo di chemio veramente pesante. Ogni 14 giorni deve sottoporsi a un trattamento e poi per 12 giorni non si sente affatto bene e deve lottare e costringersi a mangiare qualcosa. Laha poi aggiunto: “Ala“. Ecco il

