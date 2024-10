Serieanews.com - Destino segnato, addio Juve: saluta già a gennaio

(Di domenica 27 ottobre 2024) La notizia agita la dirigenza bianconera e i tifosi dellantus: potrebbe diregià nella prossima finestra di mercato a. In una serata europea che si preannunciava come un’occasione per riscattarsi e dimostrare il proprio valore, Danilo ha vissuto uno dei momenti più complicati della sua carriera con la maglia dellantus.ntus,già a– Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itIl match di Champions League contro lo Stoccarda ha messo in luce tutte le difficoltà del difensore brasiliano, incapace di esprimere le qualità che lo hanno reso uno dei punti fermi della difesa bianconera negli ultimi anni.alla, saluti a? Il Corriere di Torino non usa mezzi termini nel descrivere la prestazione di Danilo: spaesato e irriconoscibile. La partita contro lo Stoccarda è stata segnata da errori individuali che hanno costato caro alla squadra.