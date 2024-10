Panorama.it - Da Pink Floyd a Bowie: vendere il catalogo è un affare. Ma per chi?

(Di domenica 27 ottobre 2024) Back catalogue è la parola magica, l’asset più prezioso dell’industria musicale di questo tempo. La ragione è semplice: con qualche rara eccezione, non esiste alcuna certezza che i gruppi e gli artisti che dominano le classifiche e il box office oggi abbiano ancora un pubblico tra dieci o vent’anni. Per molti, soprattutto quelli legati alle tendenze più passeggere, il riso dell'oblio è consistente. Di contro, c’è l’usato sicuro, il repertorio di band e cantanti che da cinque e sei decenni tengono insieme il pubblico degli inizi e quello delle nuove generazioni. Sono gli autori di dise canzoni che generano inesorabilmente royalties ogni giorno: musica universale e senza tempo, musica “classica" verrebbe da dire pensando ad album come A night at the opera dei Queen, The dark side of the moon dei, Thriller di Michael Jackson o Born in The U.S.A. di Bruce Springsteen.