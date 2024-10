Conte a Grillo: “Estinzione M5S? Padre dà vita non morte” (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Grillo? Un Padre ha diritto a dare vita ai propri figli, non la morte". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine di un evento a Cesena, ribatte all'ultimo affondo di Beppe Grillo, che ha richiamato l'Estinzione del Movimento. "Quindi non esiste la possibilità che ci si arroghi con prepotenza il diritto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "? Unha diritto a dareai propri figli, non la". Così il leader delGiuseppe, a margine di un evento a Cesena, ribatte all'ultimo affondo di Beppe, che ha richiamato l'del Movimento. "Quindi non esiste la possibilità che ci si arroghi con prepotenza il diritto

