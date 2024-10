Chi sono i candidati per le elezioni regionali in Liguria 2024 (Di domenica 27 ottobre 2024) Genova, 27 ottobre 2024 - Si vota. In Liguria cittadini e cittadine chiamati al voto, oggi domenica 27 ottobre e domani lunedì 29, per eleggere il nuovo presidente di Regione e insieme i futuri membri del Consiglio regionale, sciolto dopo le dimissioni di Giovanni Toti, accusato di corruzione e finanziamento. La successione all’ex governatore vede nove candidati in lizza, ma la competizione è tutta tra Marco Bucci, attuale sindaco di Genova e candidato del centrodestra, e Andrea Orlando, ex ministro nei governi Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi, sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra. Ma analizziamo le alleanze. Cittadini liguri al voto per l'elezione del presidente della regione Liguria. Genova, 27 ottobre 2024. Quotidiano.net - Chi sono i candidati per le elezioni regionali in Liguria 2024 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Genova, 27 ottobre- Si vota. Incittadini e cittadine chiamati al voto, oggi domenica 27 ottobre e domani lunedì 29, per eleggere il nuovo presidente di Regione e insieme i futuri membri del Consiglio regionale, sciolto dopo le dimissioni di Giovanni Toti, accusato di corruzione e finanziamento. La successione all’ex governatore vede novein lizza, ma la competizione è tutta tra Marco Bucci, attuale sindaco di Genova e candidato del centrodestra, e Andrea Orlando, ex ministro nei governi Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi, sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra. Ma analizziamo le alleanze. Cittadini liguri al voto per l'elezione del presidente della regione. Genova, 27 ottobre

Elezioni Liguria: quando escono i risultati e chi sono i candidati. Salvini: «Qui anche grazie a Toti». Orlando: «Destra nervosa» - Elezioni Liguria. Si gioca in buona parte sul tema infrastrutturale e sulla difesa del territorio la partita elettorale in Liguria, al voto domenica 27 e lunedi 28 ottobre per eleggere ...

