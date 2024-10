Justcalcio.com - Casado elogia l’“incredibile” trappola del fuorigioco del Barcellona dopo la vittoria del Clasico

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sito inglese: Marchato l’audace linea alta della clamorosaper 4-0 delcontro il Real Madrid nella Liga. Laha messo fine alle aspirazioni del Real Madrid di un record di imbattibilità in campionato poiché non è stato in grado di eguagliare la serie di 43 partite consecutive delsenza sconfitte tra il 2017 e il 2018. Invece, il Santiago Bernabeu è stato testimone di una raffinatadeldi Hansi Flick quando i padroni di casa sono stati colti inben otto volte nel primo tempo, rappresentando il loro maggior record mai registrato (dal 2003-2004) in una singola partita della Liga, eguagliando il loro conteggio contro il Celta. Vigo nel marzo 2013.