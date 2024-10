Sport.quotidiano.net - Carrarese superlativa: Cittadella travolto. Gli azzurri trascinati da Cherubini e Cerri

(Di domenica 27 ottobre 2024)(3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Bouah (61’ Zanon), Capezzi, Schiavi (73’ Giovane), Cicconi; Palmieri (61’ Falco),(85’ Guarino);(61’ Finotto). A disp. Mazzini, Oliana, Zuelli, Belloni, Capello, Panico, Shpendi. All. Calabro.(4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Angeli (70’ Cecchetto), Pavan, Masciangelo (67’ Rizza); Vita, Amatucci, Branca; Desogus (67’ Tessiore); Cassano (46’ Ravasio), Rabbi (67’ Pandolfi). A disp. Maniero, Salvi, Piccinini, Tronchin, D’Alessio, Magrassi, Voltan. All. Dal Canto. Arbitro: Rutella di Enna; assistenti Prenna di Molfetta e Biffi di Treviglio; quarto uomo Pasculli di Como, VAR Gualtieri di Asti, AVAR Baroni di Firenze. Marcatori: 13’ e 27’(C), 37’(C) Note: spettatori 3176 per un incasso di 37670 euro; angoli 3-8; ammoniti Ravasio; recupero 1’ e 4’.