Busseto, auto distrutta dalle fiamme (Di domenica 27 ottobre 2024) Mattinata movimentata a Busseto. Per cause ancora in corso di valutazione, un’auto è stata divorata dalle fiamme, colpendo anche buona parte dell'edificio situato nelle vicinanze del parcheggio. dalle prime informazioni, pare che le cause dell'incendio siano da attribuire a un corto circuito. Non Parmatoday.it - Busseto, auto distrutta dalle fiamme Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Mattinata movimentata a. Per cause ancora in corso di valutazione, un’è stata divorata, colpendo anche buona parte dell'edificio situato nelle vicinanze del parcheggio.prime informazioni, pare che le cause dell'incendio siano da attribuire a un corto circuito. Non

