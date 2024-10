Ilrestodelcarlino.it - Baby gang a Rimini, terrore sul bus: due minori rapinati, arrestato un 18enne

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Una coppia di ragazzini terribili. Che la scorsa estate aveva seminato il caos ae dintorni. Le loro vittime preferite: giovani e giovanissimi (anche minorenni), terrorizzati, minacciati e derubati. Nel loro ‘curriculum’ criminale, anche una rapina a bordo di un autobus di linea sul lungomare ai danni di due. La squadra mobile di, guidata dal commissario capo Marco Masia, ha però stretto il cerchio attorno ai malviventi, riuscendo a identificarli anche a distanza di alcune settimane dal colpo. Nei guai è finito un(all’epoca dei fatti ancora minorenne) dichiarato in arresto per il reato di rapina in concorso e tentata rapina aggravata. Lunedì scorso è stata data esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Bologna.