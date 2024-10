Sport.quotidiano.net - Arriva l’Urbino. La Maceratese all’Helvia Recina: "C’è da cambiare passo in casa»

(Di domenica 27 ottobre 2024) "È una partita fondamentale controper dare continuità alla vittoria a Tolentino facendo punti in, cosa che ultimamente ci manca". Stefano Serangeli, direttore generale della, sottolinea l’importanza del match delle 15– Pino Brizi dove ultimamente la squadra ha raccolto meno di quanto si pensasse. "Per le nostre caratteristiche – spiega – è meglio giocare inperché abbiamo un campo che ci permette di esprimere meglio il nostro gioco. A inizio stagione pensavamo che avremmo potuto trovare maggiori difficoltà in trasferta, invece il cammino dice al momento il contrario". Inlaè uscita battuta nelle partite contro Sangiustese e Chiesanuova, rispettivamente in campionato e in Coppa Italia.