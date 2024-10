Ustionato gravemente e dopo due mesi di coma si sposa in ospedale, la straordinaria storia d’amore di Giovanni e Patrizia (Di sabato 26 ottobre 2024) Pisa, 26 ottobre 2024 – “Mi chiede perché sono così felice. E io gli rispondo che stiamo vivendo, insieme, la nostra seconda opportunità”. La voce di Patrizia non è incrinata dall’emozione, semmai è sopraffatta da quel senso di speranza che va al di là di quelle nozze celebrate nella stanza del Centro ustioni dell’ospedale di Cisanello che da oltre due mesi è la casa di Giovanni. E la storia di questa coppia della provincia di Arezzo è una straordinaria storia d’amore e di un profondo atto di fede. “Sono molto cattolica - racconta Patrizia - e credo che questo nostro matrimonio possa essere l’inizio di una nostra, nuova, seconda vita”. Lui, Giovanni Fatai, 60 anni, è ricoverato con ustioni sul 60% del corpo e si è svegliato nei giorni scorsi dopo due mesi di coma. Lei è Patrizia Del Cucina, 53 anni, e da cinque è la sua compagna. Il 18 ottobre scorso sono diventati marito e moglie. Lanazione.it - Ustionato gravemente e dopo due mesi di coma si sposa in ospedale, la straordinaria storia d’amore di Giovanni e Patrizia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Pisa, 26 ottobre 2024 – “Mi chiede perché sono così felice. E io gli rispondo che stiamo vivendo, insieme, la nostra seconda opportunità”. La voce dinon è incrinata dall’emozione, semmai è sopraffatta da quel senso di speranza che va al di là di quelle nozze celebrate nella stanza del Centro ustioni dell’di Cisanello che da oltre dueè la casa di. E ladi questa coppia della provincia di Arezzo è unae di un profondo atto di fede. “Sono molto cattolica - racconta- e credo che questo nostro matrimonio possa essere l’inizio di una nostra, nuova, seconda vita”. Lui,Fatai, 60 anni, è ricoverato con ustioni sul 60% del corpo e si è svegliato nei giorni scorsiduedi. Lei èDel Cucina, 53 anni, e da cinque è la sua compagna. Il 18 ottobre scorso sono diventati marito e moglie.

