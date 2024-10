Ilgiorno.it - Ultrà, Rosiello rimane in carcere. E Beretta non apre bocca coi pm

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mentre il Tribunale del Riesame con altre due ordinanze, tra cui quella che conferma ilper Christian, noto come l’ormai ex bodyguard di Fedez (nella foto), suffraga il quadro accusatorio dell’inchiesta sulle curve di San Siro, uno dei capiinteristi, Andrea, sceglie per ora dire in silenzio davanti ai pm. Inquirenti che hanno provato a capire, con un interrogatorio, se l’ex leader della Nord avesse intenzione di collaborare, soprattutto sull’omicidio ancora irrisolto di Vittorio Boiocchi.