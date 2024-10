Trasferimento detenuti ad alta sicurezza: operazione di sfollamento a Bellizzi (Di sabato 26 ottobre 2024) CC Avellino Bellizzi-Trasferimento detenuti AS: La segreteria regionale Osapp Campania esprime soddisfazione per la brillante operazione di sfollamento dell'intera sezione alta sicurezza dell’istituto Avellinese, è stata pianificata grazie alla professionalità e l'alto senso di dovere che ha Avellinotoday.it - Trasferimento detenuti ad alta sicurezza: operazione di sfollamento a Bellizzi Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CC AvellinoAS: La segreteria regionale Osapp Campania esprime soddisfazione per la brillantedidell'intera sezionedell’istituto Avellinese, è stata pianificata grazie alla professionalità e l'alto senso di dovere che ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Missione punitiva contro detenuto, trasferiti i responsabili - «E dunque, finalmente, - continua la nota - il Dap ha disposto l'invio del Gom. Ribadiamo che necessitano anche misure deflative come il trasferimento di detenuti per far tornare alla normalità il ... (ilroma.net)

Violenze nel carcere di Avellino, trasferiti 50 detenuti dall’Alta Sicurezza - Maxi trasferimento dal carcere di Avellino dopo la missione punitiva ai danni di un detenuto  napoletano che ora versa in fin di vita nell'ospedale Moscati di Avellinio Un raid durante il quale due ... (corriereirpinia.it)

Evasioni e missione punitiva: maxi trasferimento dal carcere di Avellino - Due evasioni e un tentativo di evasione si sono registrati nelle scorse settimane dal carcere Avellino i primi due contenuti dalla Polizia di Stato che nel giro di qualche ora ha riassicurato alla giu ... (irpiniaoggi.it)

Interventi urgenti al carcere di Avellino: misure straordinarie dopo l’escalation di violenza - A seguito dei gravi eventi critici verificatisi nella casa circondariale di Avellino, caratterizzati da un’escalation di violenza senza precedenti—l’ultimo episodio ha visto un detenuto di soli 25 ann ... (irpinianews.it)