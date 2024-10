Tragico incidente: travolta da un cancello in ferro, muore bambina di 10 anni. E' accaduto in Irpinia (Di sabato 26 ottobre 2024) Una bambina di dieci anni ha perso la vita dopo essere stata travolta dal pesante cancello in ferro dell’abitazione . La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio provincia di Avellino, in un’abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa e Sant'Angelo all’Esca. I sanitari del 118, chiamati dai genitori, hanno invano tentato di rianimarla, ma la bambina è deceduta a causa delle gravi ferite Feedpress.me - Tragico incidente: travolta da un cancello in ferro, muore bambina di 10 anni. E' accaduto in Irpinia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024) Unadi dieciha perso la vita dopo essere statadal pesanteindell’abitazione . La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio provincia di Avellino, in un’abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa e Sant'Angelo all’Esca. I sanitari del 118, chiamati dai genitori, hanno invano tentato di rianimarla, ma laè deceduta a causa delle gravi ferite

