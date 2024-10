Tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli è gelo: “Non so più che dire quando ti ho davanti” (Di sabato 26 ottobre 2024) Palpabile tensione A Ballando con le Stelle dopo l'esibizione della concorrente, preceduta da una clip in cui Bruganelli ha raccontato la storia di sua figlia Silvia. Lucarelli: "Credevo qui si parlasse di ballo, non di vita privata". In settimana Lucarelli aveva accusato Bruganelli di aver provato a rubarle il posto in giuria. Fanpage.it - Tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli è gelo: “Non so più che dire quando ti ho davanti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Palpabile tensione A Ballando con le Stelle dopo l'esibizione della concorrente, preceduta da una clip in cuiha raccontato la storia di sua figlia Silvia.: "Credevo qui si parlasse di ballo, non di vita privata". In settimanaaveva accusatodi aver provato a rubarle il posto in giuria.

