Tor San Lorenzo: cittadini e commercianti in rivolta contro l'ondata di criminalità (Di sabato 26 ottobre 2024) Ardea – L'ennesimo furto ai danni delle attività commerciali dell'ex consigliere comunale Antonino Abate – ultimo episodio di criminalità dopo una serie – ha scatenato la rabbia di cittadini e commercianti di Tor San Lorenzo, frazione di Ardea. Dopo che nella notte tra il 23 e il 24 ottobre ignoti hanno svaligiato uno dei negozi di abbigliamento e profumeria di proprietà di Abate, i residenti denunciano un'escalation di episodi criminali che negli ultimi tempi ha colpito duramente la comunità locale. l'ondata di furti, rapine e atti vandalici, spesso sfociati in aggressioni e minacce, ha generato una crescente preoccupazione tra i commercianti della zona. Diverse attività lungo Viale Tor San Lorenzo sono state prese di mira in pochi mesi, suscitando indignazione e paura tra i residenti, che denunciano una situazione di abbandono da parte delle istituzioni.

