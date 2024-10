Terni, modifiche alla viabilità in zona Cesure: “Verifiche per la demolizione dell’aiuola e l’uscita della strada in viale Trento” (Di sabato 26 ottobre 2024) Una possibile modifica alla viabilità con benefici per i residenti di via dei Tulipani. L’assessore preposto Marco Iapadre ne ha parlato durante la seduta del Question time, rispondendo ad un’interrogazione a firma Pd, enunciata dalla consigliera Maria Grazia Proietti. Il problema originario Ternitoday.it - Terni, modifiche alla viabilità in zona Cesure: “Verifiche per la demolizione dell’aiuola e l’uscita della strada in viale Trento” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una possibile modificacon benefici per i residenti di via dei Tulipani. L’assessore preposto Marco Iapadre ne ha parlato durante la seduta del Question time, rispondendo ad un’interrogazione a firma Pd, enunciata dconsigliera Maria Grazia Proietti. Il problema originario

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni - completato lo svincolo di San Carlo : “Risolve gli storici problemi di connessione della viabilità"VIDEO - Il nuovo svincolo di San Carlo è stato completato ed interamente aperto al traffico, nel corso del pomeriggio di oggi lunedì 16 settembre. Come viene spiegato da Anas: “L’intervento, per un investimento complessivo di 5,8 milioni di euro, ha ... (Ternitoday.it)

Terni - completato lo svincolo di San Carlo : “Risolve gli storici problemi di connessione della viabilità locale” - Il nuovo svincolo di San Carlo è stato completato ed interamente aperto al traffico, nel corso del pomeriggio di oggi lunedì 16 settembre. Come viene spiegato da Anas: “L’intervento, per un investimento complessivo di 5,8 milioni di euro, ha ... (Ternitoday.it)

Terni - due corsie di ingresso in centro e tre in uscita dalla città : come cambia la viabilità in viale dello Stadio - Un nuovo look per viale dello Stadio. Il sottopasso di via Aroldi infatti è entrato nella sua fase conclusiva ed entro la fine dell’anno dovrebbe essere inaugurato e messo a disposizione della collettività. Contestualmente è pronta una ... (Ternitoday.it)

Terni - due corsie di ingresso in centro e tre in uscita dalla città : come cambia la viabilità in viale dello Stadio - Un nuovo look per viale dello Stadio. Il sottopasso di via Aroldi infatti è entrato nella sua fase conclusiva ed entro la fine dell’anno dovrebbe essere inaugurato e messo a disposizione della collettività. Contestualmente è pronta una ... (Ternitoday.it)