Temptation Island, Giulia a ruota libera sul suo ex Mirco e la single Alessia: ecco cosa ha rivelato (Di sabato 26 ottobre 2024) L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, Giulia Duranti, torna sui social e vuota il sacco sulla fine della relazione con Mirco Rossi e il flirt con la tentatrice Alessia: "Non eravamo più felici". Comingsoon.it - Temptation Island, Giulia a ruota libera sul suo ex Mirco e la single Alessia: ecco cosa ha rivelato Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'ex protagonista dell'ultima edizione diDuranti, torna sui social e vuota il sacco sulla fine della relazione conRossi e il flirt con la tentatrice: "Non eravamo più felici".

