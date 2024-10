Gaeta.it - Strumenti di sicurezza: Napoli si prepara a diventare una delle città più videosorvegliate d’Italia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladista lanciando un importante progetto volto a incrementare lae a combattere la crescente violenza giovanile. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato un piano ambizioso che prevede di rendereuno dei luoghi più videosorvegliati in Italia. Questo intervento arriva in un momento di preoccupazione sociale, poiché il fenomeno della violenza giovanile non colpisce solo il capoluogo campano, ma rappresenta una sfida per il Paese intero. La video’sorveglianza come risposta alla violenza giovanile Il sindaco Manfredi ha recentemente condiviso la sua visione per, sottolineando che l’aumento della videosorveglianza nellaè una misura necessaria per contrastare il fenomeno della violenza tra i giovani.