Sondaggio devastante per il Pd: Meloni e governo al top di fiducia, dem in calo netto dalle Europee (Di sabato 26 ottobre 2024) Nulla da fare, le opposizioni si rassegnino: neanche una delle settimane politiche più turbolente ha alterato la fiducia nel premeir Meloni e nel suo governo. Il Sondaggio Ipsos curato da Pagnoncelli per il Corriere della Sera è una sentenza. Sabato 26 ottobre – rispetto a un mese fa – si registra un miglioramento nel giudizio sia per il presidente del Consiglio sia per l’esecutivo. Sondaggio Ipsos (Pagnoncelli): fiducia in aumento per Meloni e governo “La valutazione dell’esecutivo evidenzia un indice di gradimento (la percentuale dei voti positivi su chi si esprime, esclusi quindi i «non sa»), di 45: in crescita di un punto rispetto alla rilevazione di un mese fa. La valutazione della presidente del Consiglio sale di due punti con un indice che passa dal 44 di settembre al 46 attuale”, scrive il sondaggista. Secoloditalia.it - Sondaggio devastante per il Pd: Meloni e governo al top di fiducia, dem in calo netto dalle Europee Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nulla da fare, le opposizioni si rassegnino: neanche una delle settimane politiche più turbolente ha alterato lanel premeire nel suo. IlIpsos curato da Pagnoncelli per il Corriere della Sera è una sentenza. Sabato 26 ottobre – rispetto a un mese fa – si registra un miglioramento nel giudizio sia per il presidente del Consiglio sia per l’esecutivo.Ipsos (Pagnoncelli):in aumento per“La valutazione dell’esecutivo evidenzia un indice di gradimento (la percentuale dei voti positivi su chi si esprime, esclusi quindi i «non sa»), di 45: in crescita di un punto rispetto alla rilevazione di un mese fa. La valutazione della presidente del Consiglio sale di due punti con un indice che passa dal 44 di settembre al 46 attuale”, scrive il sondaggista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Cresce di 4 punti". FdI mette il turbo nel sondaggio Porta a Porta - chi arranca dietro la Meloni - Continua l'ascesa di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al 30% delle preferenze a ben due anni dall'insediamento a Palazzo Chigi, con una crescita di quasi 4 punti rispetto alle politiche del settembre 2022: a confermare il trend positivo è ... (Liberoquotidiano.it)

"Effetto-Meloni" sull'economia : sondaggio Piepoli - il dato che fa tremare i gufi (e la sinistra) - Fratelli d'Italia insuperabile. A incoronare il partito di Giorgia Meloni è un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Cifre alla mano in una settimana FdI registra un +0,5 per cento raggiungendo il 30 per cento. Stessa sorte per il secondo partito, il ... (Liberoquotidiano.it)

Meloni vola - boom di FI. Il sondaggio (dopo il caso Sangiuliano) che gela la sinistra - Fratelli d'Italia veleggia verso il 30 per cento, la Lega tiene e Forza Italia tocca l'11 per cento. Insomma, il caso Boccia-Sangiuliano non incide sul consenso ai partiti di maggioranza e sul governo di Giorgia Meloni, che sale nel gradimento. ... (Iltempo.it)

"FdI cresce - c'è una prateria". Sondaggio-Ghisleri : i tre momenti decisivi per la Meloni - Il caso Boccia, il caso Salvini-Open Arms, ora il caso Fitto. Fratelli d'Italia è al 29,7% in crescita di un punto percentuale secco. Alle spalle del partito della premier Giorgia Meloni ecco il Pd, che guadagna lo 0,4 e sale al 23.9 per cento. ... (Liberoquotidiano.it)