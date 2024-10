SOCIAL – Milan, Zlatan Ibrahimovic: se ci sei batti un colpo: lo svedese non parla del rinvio (Di sabato 26 ottobre 2024) Il dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic sembra non curarsi delle vicende del Milan legate al rinvio: sui SOCIAL delirio dei tifosi Come sappiamo, questa settimana per i colori rossoneri e per i tifosi del Milan è caratterizzata dal rinvio non gradito della gara contro il Bologna. Ai sostenitori del diavolo non è piaciuta la motivazione del rinvio, considerando la condizione delle strade ormai sicura. Dal lato rossoblù invece, tutti soddisfatti della decisione. Chi non ha detto la sua è stato però l’ex centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic, attuale dirigente rossonero. Ibra, dopo l’ufficialità del rinvio, ha postato una sua foto con una descrizione con scritto: ”Fonzie”. Questo ha scatenato l’ira dei tifosi, che gli appellano uno scarso interesse verso le vicende in generale. Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, Zlatan Ibrahimovic: se ci sei batti un colpo: lo svedese non parla del rinvio Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il dirigente rossonerosembra non curarsi delle vicende dellegate al: suidelirio dei tifosi Come sappiamo, questa settimana per i colori rossoneri e per i tifosi delè caratterizzata dalnon gradito della gara contro il Bologna. Ai sostenitori del diavolo non è piaciuta la motivazione del, considerando la condizione delle strade ormai sicura. Dal lato rossoblù invece, tutti soddisfatti della decisione. Chi non ha detto la sua è stato però l’ex centravanti, attuale dirigente rossonero. Ibra, dopo l’ufficialità del, ha postato una sua foto con una descrizione con scritto: ”Fonzie”. Questo ha scatenato l’ira dei tifosi, che gli appellano uno scarso interesse verso le vicende in generale.

