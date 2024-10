Serie B Jesi all’assalto della Virtus Roma (Di sabato 26 ottobre 2024) Turno particolarmente difficile per le tre formazioni della provincia anconetana impegnate nel torneo cadetto, tra Serie B Nazionale e B Interregionale. General Contractor Jesi, Ristopro Fabriano e Goldengas Senigallia sono tutte e tre in trasferta con la squadra di coach Marcello Ghizzinardi che è la prima a scendere sul parquet già questa sera, alle ore 20, per affrontare lontano dal pubblico amico la gloriosa Virtus Roma 1960. Erede della società capitolina già campione d’Italia e d’Europa nel decennio d’oro Ottanta, la Virtus è ripartita dal basso dopo aver abbandonato la Serie A ed è neopromossa, dopo essersi imposta nello scorso torneo di Serie B Interregionale. Ha giocatori importanti come l’ex Senigallia Alberto Conti, terzo marcatore del torneo a 17.8 punti di media, ma fino ad ora ha vinto soltanto due partite su sei, come Jesi dunque ed è fuori dalla zona play-off. Ilrestodelcarlino.it - Serie B Jesi all’assalto della Virtus Roma Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Turno particolarmente difficile per le tre formazioniprovincia anconetana impegnate nel torneo cadetto, traB Nazionale e B Interregionale. General Contractor, Ristopro Fabriano e Goldengas Senigallia sono tutte e tre in trasferta con la squadra di coach Marcello Ghizzinardi che è la prima a scendere sul parquet già questa sera, alle ore 20, per affrontare lontano dal pubblico amico la gloriosa1960. Eredesocietà capitolina già campione d’Italia e d’Europa nel decennio d’oro Ottanta, laè ripartita dal basso dopo aver abbandonato laA ed è neopromossa, dopo essersi imposta nello scorso torneo diB Interregionale. Ha giocatori importanti come l’ex Senigallia Alberto Conti, terzo marcatore del torneo a 17.8 punti di media, ma fino ad ora ha vinto soltanto due partite su sei, comedunque ed è fuori dalla zona play-off.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C Femminile / Jesina Aurora a Vicenza per ripartire - bomber O’Driscoll pronta alla sfida - Reduce da un periodo negativo, la Jesina Aurora è pronta a tornare in campo in casa del Vicenza, una delle migliori squadre del campionato. L’attaccante delle leoncelle O’Driscoll, alla sua prima intervista italiana, suona la carica JES, 18 ottobre ... (Vallesina.tv)

Serie c. Due volte Riccione - la Jesina va ko - Hanno iniziato decisamente a ingranare le ragazze della Femminile Riccione che non hanno lasciato scampo nemmeno alla Jesina lontano dalla Romagna (2-0). Un successo, quello delle biancazzurre, firmato da Pederzani e Nicoletti. Una vittoria che ... (Sport.quotidiano.net)

Calcio Femminile / Ecco i gironi di Coppa Italia Serie C : sarà Jesina Aurora-Riccione - Svelati i gironi della Coppa Italia Serie C Femminile: per la Jesina Aurora doppio derby di coppa contro il Riccione JESI, 16 ottobre 2024 – Nel pomeriggio di martedì 15 ottobre la LND Femminile ha finalmente decretato i gironi della Coppa Italia ... (Vallesina.tv)

Jesi / Bocciofila Jesina - ecco la serie A - Allestita una formazione che parteciperà al campionato di massima serie oltre a partecipare alla serie B e C. Sabato 19 ottobre ore 15 l’annuncio e la presentazione ufficiale alla presenza dei campioni d’Italia in carica della specilità ‘raffa’ del ... (Vallesina.tv)