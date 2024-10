Sci alpino, primo colpo di scena: Lara Gut-Behrami non farà il gigante di Soelden (Di sabato 26 ottobre 2024) Clamoroso sul Rettenbach. Nell’Opening del Circo Bianco a Soelden, in Austria, il gigante femminile non avrà al cancelletto di partenza una delle favorite e delle più attese. Si parla di Lara Gut-Behrami. La vincitrice della Coppa di specialità della passata stagione ambiva al quarto centro tra le porte larghe sulla celebre pista austriaca, andando a migliorare il record della campionessa slovena Tina Maze. Le cose sono andate diversamente. La causa di questo forfait è da ricondurre ai problemi al ginocchio. Un fastidio di cui la stessa Gut-Behrami aveva parlato in avvicinamento all’appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino. Una criticità di cui aveva parlato ai media svizzeri: “È stato complicato, ho avuto piccoli contrattempi. Sono stata male, avevo dolori e sono andata a farmi visitare. Ho perso molta massa muscolare. Oasport.it - Sci alpino, primo colpo di scena: Lara Gut-Behrami non farà il gigante di Soelden Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Clamoroso sul Rettenbach. Nell’Opening del Circo Bianco a, in Austria, ilfemminile non avrà al cancelletto di partenza una delle favorite e delle più attese. Si parla diGut-. La vincitrice della Coppa di specialità della passata stagione ambiva al quarto centro tra le porte larghe sulla celebre pista austriaca, andando a migliorare il record della campionessa slovena Tina Maze. Le cose sono andate diversamente. La causa di questo forfait è da ricondurre ai problemi al ginocchio. Un fastidio di cui la stessa Gut-aveva parlato in avvicinamento all’appuntamento della Coppa del Mondo di sci. Una criticità di cui aveva parlato ai media svizzeri: “È stato complicato, ho avuto piccoli contrattempi. Sono stata male, avevo dolori e sono andata a farmi visitare. Ho perso molta massa muscolare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : primo colpo di scena - Lara Gut-Behrami dà forfait - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 8.37 Buongiorno amici di OA Sport. Subito una notizia: la svizzera Lara Gut-Behrami non sarà in gara. L’elvetica accusa un fastidio al ginocchio e, per ... (Oasport.it)