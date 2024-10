Notizie.com - Sara, uccisa in casa a 18 anni a Bergamo mentre l’amica comprava da bere, si indaga tra conoscenti: cosa sappiamo fino ad ora

(Di sabato 26 ottobre 2024) Diciottenneinera andata a prendere da, serrate indagini in corso. Un coetaneo in caserma. Doveva essere una serata tranquilla trascorsa acondel cuore, quella diCentelleghe, la giovane donnanel suo appartamento a Costa Volpino, in provincia di. Invece non ha fatto in tempo a compiere diciannove: la sua vita è stata interrotta da numerose coltellate. Un vicino dicoetaneo interrogato dai carabinieri.ina 18da, sitraad ora (Ansa Foto) – notizie.comIl suo omicidio è avvenuta questa notte, sabato 26 ottobre, intorno all’una. Secondo le prime ricostruzioni,stava trascorrendo un tranquillo venerdì sera in. La migliore amica intorno alle 1.