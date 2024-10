Sara Centelleghe: la ragazza di 19 anni uccisa a coltellate in casa. Fermato un coetaneo (Di sabato 26 ottobre 2024) C'è una prima svolta nelle indagini sull'omicidio di Sara Centelleghe, la ragazza di 19 anni uccisa nella notte nella sua abitazione a Costa Volpino, nel Bergamasco. La procura di Bergamo e i carabinieri hanno bloccato e portato in caserma un ragazzo coetaneo di origini indiane, che abita in un Today.it - Sara Centelleghe: la ragazza di 19 anni uccisa a coltellate in casa. Fermato un coetaneo Leggi tutta la notizia su Today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) C'è una prima svolta nelle indagini sull'omicidio di, ladi 19nella notte nella sua abitazione a Costa Volpino, nel Bergamasco. La procura di Bergamo e i carabinieri hanno bloccato e portato in caserma un ragazzodi origini indiane, che abita in un

