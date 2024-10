Santa Maria Capua Vetere, insegue e tampona auto dell’ex e del nuovo fidanzato di lei: arrestato (Di sabato 26 ottobre 2024) insegue e tampona l’auto della sua ex con a bordo il nuovo compagno di lei. Poi ha minacciato entrambi con una mazza da baseball. In manette è finito un 44enne di Santa Maria Capua Vetere. Santa Maria Capua Vetere, insegue e tampona l’auto con l’ex e il suo nuovo fidanzato: arrestato 44enne Era già nei L'articolo Santa Maria Capua Vetere, insegue e tampona auto dell’ex e del nuovo fidanzato di lei: arrestato Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Santa Maria Capua Vetere, insegue e tampona auto dell’ex e del nuovo fidanzato di lei: arrestato Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024)l’della sua ex con a bordo ilcompagno di lei. Poi ha minacciato entrambi con una mazza da baseball. In manette è finito un 44enne dil’con l’ex e il suo44enne Era già nei L'articoloe deldi lei:Teleclubitalia.

