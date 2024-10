San Marco Argentano, incidente mortale in direzione delle Terme Luigiane: deceduto un uomo di 48 anni (Di sabato 26 ottobre 2024) Questa mattina si è verificato un grave incidente lungo la SS 283 delle Terme, nei pressi di San Marco Argentano, in direzione delle Terme Luigiane. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 40 anni, residente a Corigliano Rossano, mentre altre due persone sono rimaste ferite.Leggi anche: Alassio, incidente moto-auto: morto 22enne L’incidente ha coinvolto due autovetture e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, dell’elisoccorso e del personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incidente è giunta anche una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, Distaccamento di Rende, che ha lavorato per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. Le due persone ferite, entrambe donne e a bordo dell’altro veicolo, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Cosenza per ricevere le cure necessarie. Thesocialpost.it - San Marco Argentano, incidente mortale in direzione delle Terme Luigiane: deceduto un uomo di 48 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Questa mattina si è verificato un gravelungo la SS 283, nei pressi di San, in. Nel sinistro ha perso la vita undi 40, residente a Corigliano Rossano, mentre altre due persone sono rimaste ferite.Leggi anche: Alassio,moto-auto: morto 22enne L’ha coinvolto due autovetture e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri della Compagnia di San, dell’elisoccorso e del personale sanitario del 118. Sul luogo dell’è giunta anche una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, Distaccamento di Rende, che ha lavorato per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. Le due persone ferite, entrambe donne e a bordo dell’altro veicolo, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Cosenza per ricevere le cure necessarie.

