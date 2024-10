Calcioweb.eu - Recupero Bologna-Milan, tutte le info per i biglietti già acquistati

(Di sabato 26 ottobre 2024) La garavalida per la 9^ giornata di Serie A che doveva giocarsi nella oggi è stata rinviata a data da destinarsi. A chiudere la questione è stato il comunicato ufficiale della Lega Serie A. “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, vista la delibera del Consiglio di Lega tenutosi in data odierna, in cui la Lega Serie A prende atto dell’Ordinanza del Sindaco din. 761919/2024, che non consente la disputa, neanche a porte chiuse, della gara di Campionato di Serie A Enilive, in programma il giorno 26 ottobre 2024 alle ore 18.00, dispone il rinvio della stessa a data da destinarsi”.