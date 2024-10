Justcalcio.com - Questo è Sánchez Martínez, l’arbitro della Liga Clásico tra Real Madrid e Barcellona

(Di sabato 26 ottobre 2024) 2024-10-26 12:41:48 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaspagnola appena arrivata in redazione: SÌanchezldi nome José María, sa perfettamente cosa lo aspetta sabato a partire dalle nove di sera. Non è nuovo ae ha già dimostrato in diverse occasioni che il suo polso non trema. Infatti, una delle sue principali caratteristiche è che, a volte, è troppo energico nei suoi gesti, che a volte fanno paura, proprio quello chemurciano non ha nelche affronterà.. Personalità e autorevolezza non gli mancano, tanto che a volte mostra troppo, anche se è anche vero che, come dicono i suoi colleghi, “A volte sorride anche.” Sarà il quinto classico campionato in cuidovrà rendere giustizia. Due vittorie per ciascuna squadra.