.com - Promozione / Colpo Vismara, battuta la Fermignanese 2-1

(Di sabato 26 ottobre 2024) La leader della classifica passata in vantaggio con Mariotti è stata raggiunta e superata da una doppietta del capocannoniere del campionato Gaudenzi entrato a partita in corso VALLESINA, 26 ottobre 2024 – Al Comunale di Muraglia il, dopo esser andato in svantaggio, ribalta il risultato a suo favore nel finale del match, con il capocannoniere Gaudenzi e conquista tre punti d’oro. Fischio di inizio ed è subito laa farsi avanti cercando di sbloccare risultato senza esito. Dopo il primo quarto d’ora i ragazzi di mister Fulgini iniziano a macinare gioco ed al 17’ si rendono pericolosi con Montanari che appena entrato in area calcia forte ma Marcantognini respinge, con la palla che finisce sui piedi di Letizi che calcia ancora ma il tiro viene deviato in angolo da un difensore ospite.