Predappio tra Marcia su Roma e Liberazione dal nazifascismo (Di sabato 26 ottobre 2024) Predappio (Forlì), 26 ottobre 2024 – Da un lato il 102° anniversario della Marcia su Roma (28 ottobre 1922), dall’altro l’80° della Liberazione di Predappio dal nazifascismo (che riporta sempre la data del 28 ottobre, ma questa volta 1944). Domani, 27 ottobre sarà una domenica ad alta intensità per Predappio che sarà teatro, nello stesso giorno, di due manifestazioni dal contenuto politico diametralmente opposto. L’attenzione delle forze dell’ordine e dei media sarà però rivolta alla prima e soprattutto su ciò che avverrà al termine delle celebrazioni davanti al cimitero. Ilrestodelcarlino.it - Predappio tra Marcia su Roma e Liberazione dal nazifascismo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(Forlì), 26 ottobre 2024 – Da un lato il 102° anniversario dellasu(28 ottobre 1922), dall’altro l’80° delladidal(che riporta sempre la data del 28 ottobre, ma questa volta 1944). Domani, 27 ottobre sarà una domenica ad alta intensità perche sarà teatro, nello stesso giorno, di due manifestazioni dal contenuto politico diametralmente opposto. L’attenzione delle forze dell’ordine e dei media sarà però rivolta alla prima e soprattutto su ciò che avverrà al termine delle celebrazioni davanti al cimitero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marcia e Liberazione. Eventi a confronto,. Predappio freme - Il 102° anniversario della Marcia su Roma (28 ottobre 1922), e l’80° della Liberazione di Predappio dal nazifascismo (28 ottobre 1944), saranno ricordati domani e lunedì con tre distinti eventi. Domat ... (ilrestodelcarlino.it)

I giovani amici tedeschi a Predappio. In scena il gemellaggio con Breuna - I ragazzi hanno visitato il territorio, accolti da un gruppo di volontarie che ha creato un clima familiare e fatto conoscere la cucina locale. L’assessora Ravaglia: "Un’opportunità unica per crescere ... (msn.com)

Londrillo e Tassinari (AVS): "Le adunate dei nostalgici sono la celebrazione di un atto criminale" - Londrillo e Tassinari: "Celebriamo la liberazione di Predappio ed esprimiamo profondo dissenso verso la recente sentenza della Cassazione sulla commemorazione della Marcia su Roma" ... (forlitoday.it)

La Predappio dove nacque Mussolini celebra il generale Anders che la liberò nel '44 - Cittadinanza onoraria alla memoria nelle mani della figlia Anna Maria, ex ambasciatrice in Italia. Simbolica la data scelta per la cerimonia: il 28 ottobre della Marcia su Roma del 1922 ... (agi.it)