Pallanuoto femminile Champions League 2024-2025 | vince l’Orizzonte Catania sconfitte SIS Roma e Plebiscito Padova

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si apre la fase a gironi delladi: nella prima giornata viene rispettato il fattore campo nei match delle italiane, che si chiudono con la vittoria dele ledi SIS. Il big match del Girone D premia le etnee del, vittoriose in rimonta contro le magiare dell’Ujpest,per 12-10. Le ungheresi chiudono in vantaggio per 3-4 il primo quarto, per allungare sul 5-7 a metà gara. Nel terzo periodo le etnee riescono a ricucire lo strappo e si arriva all’ultimo intervallo sul 9-9. Nell’ultimo quarto arriva il primo vantaggio delle siciliane sul 10-9, le magiare impattano ancora, ma negli ultimi due minuti le reti di Andrews ed Halligan scavano il solco decisivo per il 12-10 finale.