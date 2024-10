Iltempo.it - Orlando chiede aiuto agli elettori renziani. Iv: "No, libertà di voto"

(Di sabato 26 ottobre 2024) «Scurdàmmoce 'o ppassato», propone Andrea. Il corteggiamento delle ultime ore però non ottiene gli effetti desiderati, anzi produce altra tensione. L'ex ministro, candidato in Liguria del campo largo, aveva provato l'affondo finale: «Credo che una larga parte dell'elettorato di Italia Viva voterà per il centrosinistra, anche perché la campagna elettorale della destra, al netto di Bucci, è stata trainata prevalentemente da Salvini, Vannacci, Bandecchi e Rixi, che ha gettato la maschera mostrandosi nella sua versione naturale, quella di un estremista». Costringendo così il presidente ligure del partito di Renzi, Eugenio Musso, a mettere le cose in chiaro: «Confermiamo l'indicazione delladi, ma personalmente credo che glidi Italia Viva pretendano rispetto e non dimentichino quando il rispetto viene meno».