Anteprima24.it - Ora solare, questa notte lancette indietro dalle 3 alle 2

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCome consuetudine nell’ultima domenica di ottobre, anche quest’anno arriva l’ora. Il cambio delle2 dovrà essere effettuato sta, tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. In concreto, si avrà la possibilità di dormire un’ora in più. Tutti i dispositivi connessi ad internet si aggiorneranno da soli, mentre per tutto il resto, compreso l’orologio presente in auto sarà necessario intervenire in maniera manuale. L’ora legale ritornerà nell’ultimo fine settimana di marzo 2025, tra il 29 e il 30: in quella occasione ledovranno essere spostate un’ora in avanti. L'articolo Ora2 proviene da Anteprima24.it.