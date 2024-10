Gaeta.it - Omicidio di Flavia Mello: il drammatico racconto di un incontro che si è trasformato in tragedia

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cronaca nera torna a colpire la Toscana con unavvenuto nei giorni scorsi, nella quale la vittima,, 55enne italo-brasiliana, ha perso la vita a causa di un litigio avvenuto con un uomo conosciuto tramite un sito di incontri. La tragica vicenda si è conclusa con il ritrovamento del corpo della donna in un contesto inquietante e una confessione che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale. I momenti fatali prima della scomparsaè stata vista per l’ultima volta la notte del 12 ottobre, dopo aver trascorso una serata spensierata all’interno della discoteca ‘Don Carlos‘, situata a Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia. La donna, come raccontato alle sue amiche, aveva in mente un appuntamento, ma non ha mai fatto ritorno.