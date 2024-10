Ilrestodelcarlino.it - Notte di terrore in casa: minacciata con la pistola per rubarle mille euro

(Di sabato 26 ottobre 2024) Cesena, 26 ottobre 2024 – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cesena e i colleghi della stazione capoluogo, hanno denunciato in stato di libertà due giovani del posto, ritenuti presunti responsabili di concorso in rapina pluriaggravata e, per uno dei due, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 23 di sabato scorso i due, dopo aver preso contatti telefonici con la vittima per consumare un rapporto sessuale, l’hanno raggiunta nella sua abitazione dove, uno dei due, con la scusa di dover andare in bagno, si assicurava che all’interno dellanon vi fossero altre persone, mentre il complice definiva la “trattativa”. Terminata l’ispezione, uno dei ragazzi ha estratto unapuntandola alla tempia della vittima e imponendole di consegnare tutti i soldi, circa, che aveva nella borsa e che i due giovani si sono poi divisi.