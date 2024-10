Motomondiale: Gp Thailandia. Bastianini "Bello tornare a vincere" (Di sabato 26 ottobre 2024) Il pilota della Ducati: "E' stata una gara difficile, ho creato un buon margine" BURIRAM (Thailandia) - "È stata una gara difficile, ma dopo la partenza, quando mi sono trovato primo, mi sono detto che era arrivato il momento di spingere. Sono riuscito a creare un buon margine: è Bello tornare a vin Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Thailandia. Bastianini "Bello tornare a vincere" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il pilota della Ducati: "E' stata una gara difficile, ho creato un buon margine" BURIRAM () - "È stata una gara difficile, ma dopo la partenza, quando mi sono trovato primo, mi sono detto che era arrivato il momento di spingere. Sono riuscito a creare un buon margine: èa vin

MotoGP GP Thailandia 2024 - Marquez : “Mi sono detto ‘se continuo così non finisco la gara’” - “Ci ho provato, soprattutto all’inizio, con gomma fresca. Ma dopo qualche giro, soprattutto quando Martin mi ha superato, mi sono detto ‘se continuo così non finisco la gara’. Quindi ho deciso di arrivare quarto e vedere se domani, con un po’ più ... (Sportface.it)

MotoGP GP Thailandia 2024 - Bagnaia : “Sono soddisfatto - time attack buono” - “Nel time attack abbiamo finito di fare le prove. Come a Phillip Island siamo andati nella direzione sbagliata durante il turno, poi prima del time attack siamo andati nella direzione opposta e ha funzionato meglio. Sono contento perché abbiamo ... (Sportface.it)

“La più grande evacuazione che abbiamo mai fatto” : 126 elefanti sono stati salvati in Thailandia durante le gravi inondazioni causate dal tifone Yagi – LE FOTO - Panico e paura a Chiang Mai, città settentrionale della Thailandia molto frequentata dai turisti. La zona è stata inondata da un’alluvione, con il fiume principale che è straripato in seguito alle forti piogge stagionali, il tutto causato dal ... (Ilfattoquotidiano.it)

Paetongtarn ha poca esperienza - e dovrà gestire una fase tumultuosa per la Thailandia - segnata da crisi politiche e colpi di stato. Non solo - se i partiti di centrodestra associati alla sua famiglia erano un tempo i più popolari - oggi molti elettori sono convinti che il cambiamento sia altrove - È la persona più giovane di sempre a diventare primo ministro in Thailandia. Ma il suo cognome è tutt’altro che nuovo: anzi è intrecciato con il potere in Thailandia da sempre. Paetongtarn Shinawatra è la figlia del miliardario e influente ex primo ... (Iodonna.it)