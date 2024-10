Ilfattoquotidiano.it - Morto a 21 anni il tiktoker Nicolò Fraticelli: “Non ce la faccio più, mi sento solo e triste”. La richiesta d’aiuto sui social, poi l’ondata d’odio: “Piantala di fare la vittima”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Io non ce lapiù a reggere la bella facciata“. Con queste parole, cariche di dolore e disperazione,, 21, aveva cercato di abbattere il muro di apparenze che spesso ci costringe a nascondere le nostre fragilità sui. Ma il suo grido di aiuto, lanciato attraverso quella stessa piattaforma che tanto lo aveva reso felice consegnandogli un successo repentino, è rimasto inascoltato. La sua morte ha sconvolto il mondo di TikTok, dove il giovane, con il suo volto pulito e i grandi occhi azzurri, si era fatto conoscere per la sua spontaneità e la sua sensibilità. Ma dietro al sorriso e alla voglia di condividere, si nascondeva un malessere profondo, cheaveva trovato il coraggio di mostrare. “Sono una persona sola e, che in questo momento della sua vita sta soffrendo molto”, aveva confessato in uno dei suoi ultimi video.