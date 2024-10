Milano, spara 4 colpi di pistola e uccide l’amante della moglie: arrestato (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' stato arrestato dai carabinieri per omicidio volontario un 78enne italiano, residente a Garbagnate Milanese, coniugato, pensionato, incensurato. L'uomo, alle 3 di notte, al termine di una violenta lite, ha esploso 4 colpi d'arma da fuoco con una pistola Beretta calibro 22, regolarmente denunciata, ma detenuta illegalmente in quel domicilio, in direzione di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' statodai carabinieri per omicidio volontario un 78enne italiano, residente a Garbagnate Milanese, coniugato, pensionato, incensurato. L'uomo, alle 3 di notte, al termine di una violenta lite, ha esploso 4d'arma da fuoco con unaBeretta calibro 22, regolarmente denunciata, ma detenuta illegalmente in quel domicilio, in direzione di

Milano - scopre la relazione con la moglie e uccide l’amante a colpi di pistola : arrestato un 78enne - Un uomo di 78 anni è stato arrestato nelle scorse ore con l’accusa di aver ucciso un 45enne di nazionalità albanese. Aveva appena scoperto, secondo quanto ricostruito, che questi era l’amante di sua moglie. È successo tutto nella notte tra venerdì ... (Open.online)

