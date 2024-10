Ilrestodelcarlino.it - Maratoneta d’alta quota: "Una vita di corsa a 3mila metri di altezza. Così sfido me stesso"

(Di sabato 26 ottobre 2024) È un, capace di superare i 3.000dianche con le avverse condizioni meteorologiche e la colonnina del mercurio sotto zero. A sfidare le alture è il 44enne riccionese Andrea Fuzzi, impiegato di Hera. Fisico atletico ed energico, è reduce da un’impresa, la ‘Tor330 - Tor des Géants’ con partenza e ritorno a Courmayeur attraverso un anello di suggestivi sentieri della Val d’Aosta, che in settembre l’ha impegnato giorno e notte per 350 chilo. Una vera e propria sfida? "Si è trattato di una gara di endurance trail, quindi di unain montagna, attraverso 34 comuni e svariati passi di 2000, dei quali tre/quattro oltre i 3000. Ufficialmente i chiloerano 330, ma io ne ho percorsi 350, da concludere in sei giorni in un tempo limite di 150 ore, che ogni atleta distribuisce in base alla propria situazione e alla propria preparazione".