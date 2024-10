Malore improvviso, Cinzia muore a 47 anni (Di sabato 26 ottobre 2024) Pistoia – Un dolore atroce, una perdita improvvisa apparentemente inspiegabile. A soli 47 anni, nella notte tra mercoledì e giovedì, è morta, presumibilmente per un attacco cardiaco, Cinzia Zaccagna, storica commessa al negozio Rebus di via Atto Vannucci e compagna del titolare Alfio. Lascia una figlia di 20 anni. Grande sconcerto tra i negozianti della Imolaoggi.it - Malore improvviso, Cinzia muore a 47 anni Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Pistoia – Un dolore atroce, una perdita improvvisa apparentemente inspiegabile. A soli 47, nella notte tra mercoledì e giovedì, è morta, presumibilmente per un attacco cardiaco,Zaccagna, storica commessa al negozio Rebus di via Atto Vannucci e compagna del titolare Alfio. Lascia una figlia di 20. Grande sconcerto tra i negozianti della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cinzia Ferro - la barlady festeggia i suoi 25 anni a Verbania con l'arte - Undici nuovi cocktail ispirati ad altrettante opere ospitate nelle sale del Museo del Paesaggio di Verbania a partire da "Eva" di Sophie Browne, da assaggiare in anteprima in una serata di festa aperta a tutti presso la sede di Palazzo Viani ... (Novaratoday.it)

Cinzia Th Torrini riceve il premio Kinéo come miglior regista : “Gianna Nannini è un mito. ‘Sei nell’anima’ è un film anche di formazione” - Cinzia Th Torrini è risultata essere la miglior regista per ‘Sei nell’anima‘. A Venezia ha infatti ricevuto il premio Kinéo che ha visto il suo film su Gianna Nannini ottenere ben tre riconoscimenti. Vediamo insieme cosa ha dichiarato la regista ai ... (Superguidatv.it)

Cinzia Fusi - cinque anni dopo. Il ricordo sulla panchina rossa - Era la mattina del 24 agosto 2019 quando a Cinzia Fusi venne tolta la vita dall’ex compagno. E ieri, per il quinto anniversario della terribile tragedia avvenuta a Copparo, l’amministrazione comunale, con il sindaco Fabrizio Pagnoni e l’assessore ... (Ilrestodelcarlino.it)

Incendio nel quartiere Capannelle a Roma : Cinzia Midolo salvata dai pompieri è morta in ospedale a 64 anni - Cinzia Midolo, 64 anni, era stata salvata in extremis dopo l'incendio avvenuto nel suo appartamento a Capannelle, Roma: la donna è morta in ospedale (Notizie.virgilio.it)