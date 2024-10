Johnny Depp e l'amicizia con Riccardo Scamarcio, il cardinale Ralph Fiennes e il sogno di Elodie: l'ultimo red carpet della Festa del cinema di Roma (Di sabato 26 ottobre 2024) Si chiude con l'atmosfera dei grandi tappeti rossi di Hollywood: il divo Johnny Depp regista rock di Modì, le coppie più belle e i cardinali di Conclave. Racconto dall'ultima notte del Festival Vanityfair.it - Johnny Depp e l'amicizia con Riccardo Scamarcio, il cardinale Ralph Fiennes e il sogno di Elodie: l'ultimo red carpet della Festa del cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si chiude con l'atmosfera dei grandi tappeti rossi di Hollywood: il divoregista rock di Modì, le coppie più belle e i cardinali di Conclave. Racconto dall'ultima notte del Festival

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Modì – Tre giorni sulle ali della follia - recensione RoFF19 : Johnny Depp dirige Riccardo Scamarcio nel biopic su Amedeo Modigliani - Dalla Festa del Cinema di Roma la nostra recensione di Modì – Tre giorni sulle ali della follia, diretto da Johnny Depp con Riccardo Scamarcio e Al Pacino: la personalità e la pazzia di Modigliani si riflettono in un film caotico e imperfetto, e a ... (Spettacolo.eu)

Modi - la recensione : il biopic (troppo) poco fluido di Johnny Depp su Amedeo Modigliani - Dopo il debutto del 1987 con The Brave, l'attore torna dietro la macchina da presa per raccontare il pittore livornese. Un ritratto in cui sono presenti tanti richiami della vita e carriera della star di Hollywood. Ma il risultato rimane nel mezzo. ... (Movieplayer.it)

Modì – Tre giorni sulle ali della follia : recensione del film di Johnny Depp – #RoFF19 - Modì – Tre giorni sulle ali della follia: recensione del film di Johnny Depp – #RoFF19 Nel 1997 un giovane Johnny Depp debutta dietro la macchina da presa per dirigere Il coraggioso, film che lo vede recitare accanto all’amico Marlon Brando nei ... (Cinefilos.it)

Festa Roma - Johnny Depp : “Ho toccato il fondo tante volte - ma sono fortunato” - (Adnkronos) – "Ho toccato il fondo tante volte, ma posso ritenermi fortunato per quello che ho vissuto fino ad oggi". A dirlo è Johnny Depp, che questa mattina è atterrato nella Capitale per presentare il suo film 'Modi – Tre giorni sulle ali della ... (Webmagazine24.it)