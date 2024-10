Italpress Awards, Castelli “Importante collaborazione con Usa” (Di sabato 26 ottobre 2024) WASHINGTON (Italpress) – “La comunità italo-americana e la Niaf si sono dimostrati molto generose nei confronti di quei territori che nel 2016 furono devastati da quattro scosse sismiche che hanno portato a un danneggiamento per più di 28 miliardi di euro. Siamo qui per ringraziarvi e per testimoniare come le possibilità di rilancio e sviluppo dei nostri territori passano ancora da collaborazioni che ogni anno cerchiamo di rilanciare”. A dirlo è il commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli in occasione della seconda edizione degli Italpress Awards in corso a Washington DC. xp6/abr/mrv/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Italpress Awards, Castelli “Importante collaborazione con Usa” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) WASHINGTON () – “La comunità italo-americana e la Niaf si sono dimostrati molto generose nei confronti di quei territori che nel 2016 furono devastati da quattro scosse sismiche che hanno portato a un danneggiamento per più di 28 miliardi di euro. Siamo qui per ringraziarvi e per testimoniare come le possibilità di rilancio e sviluppo dei nostri territori passano ancora da collaborazioni che ogni anno cerchiamo di rilanciare”. A dirlo è il commissario straordinario sisma 2016 Guidoin occasione della seconda edizione degliin corso a Washington DC. xp6/abr/mrv/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italpress Awards - Riotta : “Essere qui da giornalista molto bello” - WASHINGTON (ITALPRESS) – “Io sono italo-americano, ho due figli italo-americani e ho fatto il vicepresidente del Consiglio Italia-Stati Uniti. Essere qui da giornalista è sempre molto bello”. Lo afferma Gianni Riotta in occasione della ... (Unlimitednews.it)

Italpress Awards - Fedriga “Per democrazia informazione è fondamentale” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho voluto ringraziare Italpress non soltanto per il premio che ovviamente mi onora, ma per il lavoro fatto. Una informazione libera e responsabile è fondamentale per garantire i livelli di democrazia ... (Unlimitednews.it)

Italpress Awards - Zappia “Bellissima iniziativa” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Una bellissima iniziativa di Italpress. Per me l’importanza di questo evento è proprio sottolineare il ruolo che hanno la stampa e il mondo della comunicazione per il lavoro che tutti noi facciamo. Io ... (Unlimitednews.it)